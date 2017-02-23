台4鄉鎮成立慢城聯盟 在地慢活連接世界

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以慢食、慢遊、慢活為核心的「慢城」理念逐漸受重視，花蓮鳳林、嘉義大林及苗栗南庄、三義4鄉鎮成功進入國際慢城組織，今天組成「台灣慢城聯盟」做為推動慢城的世界窗口。

國際間興起一股慢活運動的生活哲學，台灣4鄉鎮相繼以在地特色申請獲得認證，成為義大利國際慢城組織會員，4鄉鎮共同籌組「台灣慢城聯盟」，今天在苗栗縣三義鄉西湖渡假村舉行共識會議。

台東縣池上、關山、鹿野已通過第一階段資料審查，成為慢城候選城市，另外雲林古坑也有意爭取加入，「台灣慢城聯盟」將扮演輔導、推廣及與義大利國際慢城總部連繫窗口。

國際慢城組織總部主席皮薩尼(Stefano Pisani)及秘書長奧利維帝(Pier Giorgio Oliveti)也出席會議，見證聯盟成立，並由花蓮鳳林鎮作為聯盟協調委員。

今天與會者還包括苗栗縣長徐耀昌、交通部觀光局參山國家風景區管理處副處長廖錫標、鳳林鎮長蕭文龍、大林鎮長黃貞瑜、三義鄉長徐文達、南庄鄉長賴盛為、台東縣副縣長陳金虎及全台潛力慢城鄉鎮首長、育達科技大學校長陳建勝等產官學界人士。

徐耀昌表示，三義和南庄鄉去年2月通過國際慢城認證，縣府積極輔導兩鄉舉辦20多場次慢城共識與教育推廣會議及活動，結合專家學者、在地居民、地方社團及相關產業業者，重新審視傳統價值，有效整合各界資源，推廣在地文化、傳統工藝、特色美食及觀光旅遊。

皮薩尼表示，樂見台灣持續推廣慢城理念，因為慢城重視在地生產和消費，並以健康和生態保育為出發點，有助文史保存及公民參與，台灣擁有多元的在地文化，以慢城為觀光發展的方向，有助兼顧居民生活品質，達到在地觀光永續發展。

育達校長陳建勝指出，「慢城」概念是一種高度重視在地生活品質，支持在地工藝及商業發展，並以健康、生態保育為出發點的生活哲學，台灣慢城聯盟正式成立後，有助鍊結產官學界資源，在台大力推廣慢城理念發展地方觀光，以社區營造為根本推動觀光經濟。

加入國際慢城組織也被視為是地方城鎮增加國際能見度的指標，要取得國際慢城組織的認證，須通過72項指標考核。國際慢城組織統計，截至2016年止，全球慢城會員城市橫跨30個國家，共計228個會員城市。1060223

(中央社)