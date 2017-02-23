李來希：將辦年金改革溯及既往違憲研討會

全國公務人員協會理事長李來希今在臉書表示，將要舉辦年金改革溯及既往違憲研討會。(資料照,劉宗龍攝)

年金改革爭議不斷，全國公務人員協會理事長李來希今在臉書表示，將要舉辦年金改革溯及既往違憲研討會，並邀最高法院前院長楊仁壽分享見解。

行政院年金改革辦公室預計3月將法案送到立院，引發軍公教團體反彈。全國公務人員協會李來希今天就在臉書上表示全國公務人員協會預定3月11日舉辦年金改革溯及既往違憲研討會，並邀請前最高法院院長楊仁壽大法官談年金改革溯及既往的合憲性。

李來希表示，當天除了邀請楊仁壽之外，也會邀請朝野各黨派代表出席，聽取大家對年金改革的意見。

楊仁壽日前指出，蔡總統的年金改革違憲，不應溯及既往，將錯誤結果轉嫁給無辜的退休軍公教。楊仁壽並槓上年金改革委員會副召集人林萬億，針對林萬億「已領不追回，就是不溯既往」的說法，楊仁壽批林萬億的說法嚴重誤導「不懂法律的人」。楊仁壽表示，他贊成終止18%和改公教人員退休年金，但必須向後生效。

(中時電子報)