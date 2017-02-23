湖南文化代表團蒞台以歌聲、書法交流　開展兩岸歷史新頁

臺灣藝術公司董事長林富男（中）與來訪的湖南文化代表團曹雋平交換禮物。（吳江泉攝）

湖南文化代表團蒞台以歌聲開展兩岸歷史新頁。（吳江泉攝）

書法展吸引眾人目光。（吳江泉攝）

臺灣藝術公司邀請湖南省文化廳組派湖南文化代表團一行來台開展「歡樂春節 湘音書韻」文化交流活動，23日在台灣藝術公司揭開展覽序幕，並進行台湘書法家交流筆會，高雄市藝文團體理事長協會主席林壽泉、台灣中國書法協會副理事長葉國華、于右任書會會長黃嘉政、高雄市甲骨文學會理事長柯耀程、名書法家陳志聲、林靖凱皆代表台灣與湖南書法名家交流，高雄市湖南同鄉會理事長吳本森亦到場祝賀，場面十分熱絡。

此次交流活動中，有書法家演唱崑曲，有演員書寫楷書，湖南省文化館副館長、國家一級美術師曹雋平於記者會上，特將創作的十九條屏小楷書法，致贈臺灣藝術研究院院長林富男，內容是林去年11月應北京大學邀請演講，發表「中華文化『三道』與兩岸和平發展」全文，林富男亦回贈油畫作品「天保九如」，以鯉魚吉祥如意祝賀幸福長壽之寓意，象徵此次展演活動不僅是傳承和弘揚湖湘文化，加強兩岸交流，也是維護台海和平，促進民生福祉。

臺灣藝術公司董事長林富男表示，這次活動是大陸文化部2017年「歡樂春節」項目，由湖南省文化廳承辦，湖南省文化館協辦，內容包括台湘「守正」書法家作品展覽、書法文化交流和湖南原生態民族民間音樂演出,分別在屏東縣、高雄市和金門縣開展交流展演活動，為兩岸文化交流做積極的貢獻。

湖南歷史悠久，文化底蘊深厚，湖湘文化為世人矚目，在湖湘大地上蘊藏著豐富的文化資源，活躍著千姿百態的藝術形式。近年來， 「文化湘軍」蜚聲業界，其影響力深深滲透於湖湘發展進程中，也在海內外產生了巨大影響。同時，湖南文化文源深、文脈廣、文氣足，湖南優秀傳統文化凝聚著湖南人的精神追求，是湖南人歷久彌新的精神財富，是新時代鼓舞人民前進的精神力量。

「湘音鄉韻」湖南原生態民族民間音樂會是湖南省文化館推出的惠民專案，也是湖南省群文聲樂專業委員重點打造的品牌，他們致力於在各地開展文化交流與傳播活動，此次將於24日晚上7點30分，在三民區同盟路客家文物館高雄國際演藝聽演出，歡迎各界聆賞期冀讓台灣觀眾感知湖南的民族民間文化，引發了強烈的社會反響，激發了大家傳承中華民族文化的極大熱情。

(中時)