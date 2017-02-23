續掌陸女排兵符？ 郎平想先治病

大陸國家女排隊總教練郎平22日說，她今年的主要任務是把困擾多年的傷病治療好，目前馬上參與大強度的中國女排教練工作還是很難的。

網易網站23日晚間引用新華社的報導稱，郎平是於芝加哥時間1月19日接受右側髖關節置換手術，安裝了人工關節，現在看恢復狀況比較好，已經能單手拄著拐杖獨自行走。如果複查後醫生確定能乘坐飛機，她希望飛回女兒所在的加利福尼亞州繼續康復。

郎平透露，從醫院的檢查結果看，她兩側的髖關節損傷都非常嚴重。右側置換並恢復後，過一段時間還準備做左側髖關節置換手術，而一側的術後康復就至少需要兩、三個月時間。

(旺報)