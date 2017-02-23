陸055艦裝備紅旗26導彈
中國正在開發研製的新型導彈驅逐艦055型，未來將裝備第四代中遠端地對空導彈紅旗26導彈，具備海上區域反導甚至反衛星等功能。
新浪軍事報導，中國052D型驅逐艦雖然以區域防空為主要任務的海上作戰平台，也是發展集戰術防空反導、反潛、反艦、彈道導彈防禦乃至對陸攻擊為一體的綜合性海上作戰平台的基礎。
只不過限於其噸位級別，艦載相控陣雷達，垂直發射系統以及作戰指揮系統的性能水準，作為海基彈道導彈防禦的平台艦並不理想，因而需要055型萬噸艦。
中國在研製反導能力更強的紅旗-26第四代中遠端地對空導彈，以紅旗-16導彈為基礎，射程更遠，射高更高，055型艦未來功能將不僅限於艦隊防空這麼簡單，可用於對陸攻擊、海上區域反導甚至反衛星等。
紅旗26導彈是基於俄製S-400地空飛彈研發，射程400有公里，不但能夠擊落飛機，還能反彈道飛彈。中國自行研製的紅旗-26防空飛彈系統，又被稱為「中國的增程型愛國者-3反導攔截彈」系統，能打擊F-22、F-35和B-2等隱形戰機及轟炸機。
大陸軍事專家李杰指出，055型驅逐艦的滿載排水量達到1.3萬噸，如果服役的話將是中國目前噸位最大的驅逐艦。055型驅逐艦的隱形性能非常突出，採用各種隱形設計，綜合隱身手段應用全面。
055型艦搭載武器較多，可同時搭載100多枚各種類型的垂直發射導彈，包括反艦導彈、防空導彈、反潛導彈，甚至包括對陸攻擊的遠端巡航導彈，可攻擊一、兩千公里以外的目標，對陸打擊能力大幅度增強。同時，其裝載了單管130mm艦砲，近程對陸打擊和對其他目標的打擊能力也比較強。
(中時電子報)
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