台設薩德？陸國防部：堅決反對美台軍事聯繫
台灣前海軍艦長日前發文推測，美軍計畫對台出售薩德系統。對此大陸國防部23日表示，堅決反對美台進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。
大陸國防部23日記者會上，有媒體詢問：有媒體傳出美國想要向台灣出售薩德系統，但台灣軍方已經否認了這個消息。大陸一些軍事專家稱，如果台灣未來部署薩德，這就給大陸武統台灣創造了條件。請問國防部對這個報導有什麼看法？
大陸國防部發言人任國強表示，關於這個問題，國台辦發言人已經作了回應。需要強調的是，台灣問題事關中國的主權和領土完整，涉及中國的核心利益，我們堅決反對美台進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。
國台辦發言人安峰山22日表示，台灣設薩德是一個捕風捉影的猜測性報導。台灣問題是中國的內政，大陸堅決反對任何國家對台軍售或是與台灣搞軍事合作，這一立場是眾所周知的。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。