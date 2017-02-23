台設薩德？陸國防部：堅決反對美台軍事聯繫

台灣前海軍艦長日前發文推測，美軍計畫對台出售薩德系統。對此大陸國防部23日表示，堅決反對美台進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。

大陸國防部23日記者會上，有媒體詢問：有媒體傳出美國想要向台灣出售薩德系統，但台灣軍方已經否認了這個消息。大陸一些軍事專家稱，如果台灣未來部署薩德，這就給大陸武統台灣創造了條件。請問國防部對這個報導有什麼看法？

大陸國防部發言人任國強表示，關於這個問題，國台辦發言人已經作了回應。需要強調的是，台灣問題事關中國的主權和領土完整，涉及中國的核心利益，我們堅決反對美台進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。

國台辦發言人安峰山22日表示，台灣設薩德是一個捕風捉影的猜測性報導。台灣問題是中國的內政，大陸堅決反對任何國家對台軍售或是與台灣搞軍事合作，這一立場是眾所周知的。

(旺報)