曲家瑞跨界設計S Hotel 大S讚不絕口
曲家瑞與國際知名設計大師菲利浦‧史塔克（Philippe Starck）合作，為汪小菲所開的精品飯店S Hotel創作出一系列畫作，製作成十多面壁畫、地毯、天花板，為這間精品酒店增添繽紛、熱情的門面，連大S見到成品後都表示很喜歡，讚美：「讓飯店都亮起來了！」
史塔克當時表示想要與台灣當地藝術家合作，汪小菲引薦曲家瑞與他見面。本身是法國人的史塔克甚至稱讚曲家瑞的作品「Very French（非常法式），是有能量的畫」。
受到國際大師的肯定，曲家瑞又驚又喜，直呼「很榮幸」，她笑說：「一開始只是壁畫而已，接著又希望我畫第二面牆，再來是地毯、天花板、樓梯、大門，後來連地下室的餐聽、雪茄室等都決定採用我的同系列作品，越畫越多，我到現在都還在繼續趕工當中。」
曲家瑞表示，她以身為東方人的傳統文化背景，融合了西方美術教育的筆觸來創作，這系列畫作的創作靈感是來自台灣在地的景色與事物，「台灣的廟宇上有精美的雕刻，台灣有漂亮的風景、花卉、山林，也有原住民傳統的美麗圖騰，我想把這些色彩、熱情及溫度、能量帶進我的畫裡。」大S也非常喜歡她的作品，並且讚美她的作品讓整間飯店都亮了起來。
史塔克犀利的眼光，也讓曲家瑞佩服不已，當時交件期限很趕，曲家瑞找來自己的團隊協助繪製大廳地毯，沒想到史塔克見到作品時，竟然直指：「壁畫很好，但是地毯有些部份有別人的風格！」曲家瑞說：「在大師面前，我就像個小孩一樣。」於是在史塔克的要求下，曲家瑞唯有獨自繪製整個系列的畫作，歷時至今已近半年，還沒完全完成。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。