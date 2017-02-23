曲家瑞跨界設計S Hotel 大S讚不絕口

曲家瑞老師為S Hotel設計門面。（華研國際音樂提供）

曲家瑞老師為S Hotel設計門面。（華研國際音樂提供）

曲家瑞老師為S Hotel設計門面。（華研國際音樂提供）

曲家瑞老師為S Hotel設計門面。（華研國際音樂提供）

曲家瑞老師為S Hotel設計門面。（華研國際音樂提供）

曲家瑞與國際知名設計大師菲利浦‧史塔克（Philippe Starck）合作，為汪小菲所開的精品飯店S Hotel創作出一系列畫作，製作成十多面壁畫、地毯、天花板，為這間精品酒店增添繽紛、熱情的門面，連大S見到成品後都表示很喜歡，讚美：「讓飯店都亮起來了！」

史塔克當時表示想要與台灣當地藝術家合作，汪小菲引薦曲家瑞與他見面。本身是法國人的史塔克甚至稱讚曲家瑞的作品「Very French（非常法式），是有能量的畫」。

受到國際大師的肯定，曲家瑞又驚又喜，直呼「很榮幸」，她笑說：「一開始只是壁畫而已，接著又希望我畫第二面牆，再來是地毯、天花板、樓梯、大門，後來連地下室的餐聽、雪茄室等都決定採用我的同系列作品，越畫越多，我到現在都還在繼續趕工當中。」

曲家瑞表示，她以身為東方人的傳統文化背景，融合了西方美術教育的筆觸來創作，這系列畫作的創作靈感是來自台灣在地的景色與事物，「台灣的廟宇上有精美的雕刻，台灣有漂亮的風景、花卉、山林，也有原住民傳統的美麗圖騰，我想把這些色彩、熱情及溫度、能量帶進我的畫裡。」大S也非常喜歡她的作品，並且讚美她的作品讓整間飯店都亮了起來。

史塔克犀利的眼光，也讓曲家瑞佩服不已，當時交件期限很趕，曲家瑞找來自己的團隊協助繪製大廳地毯，沒想到史塔克見到作品時，竟然直指：「壁畫很好，但是地毯有些部份有別人的風格！」曲家瑞說：「在大師面前，我就像個小孩一樣。」於是在史塔克的要求下，曲家瑞唯有獨自繪製整個系列的畫作，歷時至今已近半年，還沒完全完成。

(中時)