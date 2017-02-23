交大推動智慧校園 首創全台校園環境監測網

交通大學積極推動全亞太第一座智慧校園(Smart Campus)，希望以最創新之(60GHZ半導體及高頻通訊)技術，結合各種創新應用，提供校內1.5萬名師生享受智慧生活。

交通大學今年2月起於校內建構智慧校園環境品質監測網，結合空氣污染監測、網路工程、巨量數據分析、污染模式模擬與環境影像分析等專家，以物聯網技術將環境監測與巨量數據分析結合，公開供全校師生查詢空氣品質。

計畫總主持人交大環境工程研究所教授白曛綾表示，台灣西部地區因PM2.5經常超標所引發之健康影響受到越來越廣泛之關注，但一個空氣品質標準監測站之架設動輒千萬，因此出現PM2.5簡易型感測器之潮流，但簡便型感測器若未經精準度確認即架設使用，所取得的數據將反而引發民眾不必要的恐慌。

計畫主持人之一交大資工系教授王協源表示，交大目前已在校園內11個館舍頂樓佈署戶外PM2.5簡易型感測器，並使用雲端物聯網系統進行即時連線，可每分鐘提供最新的空氣品質資訊。3月將在校園內路燈另佈署10點，加強並提供更全面的涵蓋監測範圍。另一計畫主持人交大資工系彭文志教授表示監測網更透過可智慧自我學習和持續校正感測讀數的技術來大幅提升精準度問題，兼具經濟、環保與健康效益。

王協源也表示，監測網採用專為物聯網所新開發的LoRa 無線通訊網路技術，由於LoRa是為物聯網所開發的新技術，目前在眾多真實世界物聯網的應用中能否提供可靠的資訊傳輸能力尚不明確，因此交大監測網的長期運作也可以驗證LoRa的真實效能數據，未來將可帶動空氣淨化與健康照護等相關產業之發展。

交通大學校長張懋中校長表示，交大智慧校園(Smart Campus) 之「智慧」必須由使用者定義，讓使用者覺得好玩好用。繼交大、清大2017年丁酉梅竹賽(2/24-2/26)首創全台推出360度4K全景實況轉播，結合最夯VR技術，邀觀眾虛擬進場為選手加油，成為交大智慧校園首件案例後；環境品質監測網即時帶給使用者所需的重要生活資訊，再度成為智慧校園的最佳典範。未來，智慧校園將不只讓師生在校園享受創新應用，更將進一步成為社區應用的延伸。

(旺報)