韓部署薩德 解放軍做好必要準備

大陸國防部新聞發言人任國強在23日的記者會上表示，中方堅決反對美韓在韓部署「薩德」反導系統，希望韓方慎重處理事關中國戰略安全利益的事情。中國軍隊將做好必要準備，堅定捍衛國家安全。

任國強指出，在韓部署「薩德反導系統。這一做法嚴重損害包括中俄在內的周邊國家的戰略安全利益，也打破了地區戰略平衡。我們對此表示堅決反對。

(旺報)