中信兄弟戰古巴 前5局0比0平手

兄弟先發洋投艾迪頓。(資料照，范揚光攝)

中信兄弟今天(23日)晚間與經典賽古巴隊進行熱身賽，兄弟洋投艾迪頓及鄭凱文輪番上陣，有效壓制古巴隊打線，而兄弟雖然在5局上攻佔滿壘，但沒有攻下分數，兩隊在前5局各敲出3支安打沒得分，比數維持0比0。

兄弟先發洋投艾迪頓此戰主投2局，沒有被敲安打，投出1次保送，之後本土王牌鄭凱文登板，投了3局，被敲3支安打，沒有失分。

古巴隊先發投手布蘭柯主投3局，只被兄弟第6棒潘萣翔擊出1支安打，沒有失分，5局上潘萣翔再敲出二壘方向的內野安打，曾陶鎔接著補上中左外野方向的二壘安打，詹子賢選到保送後，兄弟攻佔滿壘，但下一棒陳家駒敲出二壘方向飛球遭接殺，同時二壘跑者回壘不及形成雙殺，兄弟無功而返。

(中時電子報)