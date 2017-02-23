測量高手人才輩出，嘉藥應資系考照大放異彩

嘉南藥理大學應資系開辦證照輔導班表現優異。（曹婷婷翻攝）

年度乙級測量證照考試日前放榜，台嘉南藥理大學應用空間資訊系大放異彩，80人應試、54人，通過率近7成，不僅突破該系紀錄，成績在全國也名列前茅；更難得的是，考取學生多位是大一、大二生，有4成以上來自非本科的高中畢業生。

每年僅有一次的全國乙級測量證照考試，分工程測量與地籍測量2類，嘉藥應資系以往考照率約5、6成，今年超越歷年紀錄。

該系輔導考照的林宏麟老師表示，嘉藥應資系是南部私立大學唯一專業培養空間資訊及測繪人才的系所，每年針對測量職類甲乙丙級技術士證照均進行訓練及輔導，讓學生兼具實務操作技能與知識理論，對職場專業能力的提升，將大有助益。

另一位輔導老師林宗毅指出，乙級測量證照除學科外也要考術科，需要長時間訓練與輔導，擁有該張證照，不僅是就職測量工程公司的重要門檻，且有無證照，月薪也會相差3至5000元。

現就讀嘉藥應資系一、二年級的蘇湘琴、張耀今、李振宗和黃全佑4人，高中時就決定升學嘉藥應資系，未畢業即已考取丙級測量證照，上大學後，接受更嚴格的乙級測量相關訓練，短短半年內都順利在今年考取乙級，且在學期間同時考取4張MOCC及數張TQC相關證照。

李振宗表示，因非高職本科出身，要考取證照就要比別人更加把勁，平時除了輔導課用心聽講及自我努力學習外，遇到難題都會隨時請教老師，以勤能補拙的方式不斷加強自我；很高興能比其他同學早一步學習到更多專業的知識技能，也對確立未來志向充滿信心。

(中時)