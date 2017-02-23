山東省長郭樹清將接替尚福林繼任銀監會主席

曾擔任大陸證監會主席的郭樹清，再度獲得重用，將轉換跑道，由現任山東省長的職位，去接替現任銀監會主席尚福林的遺缺。郭樹清出身金融圈，他接任山東省長後，領先各省最早成立金融改革發展領導小組，親任組長，全面負責金融重要決策和重大政策措施落實，也為山東的金融產業打下深厚的基礎。

(旺報)