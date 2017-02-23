村上春樹新書將開賣 吸引粉絲午夜搶購

我要評比

日本知名小說家村上春樹的死忠書迷今晚將湧入書店，搶購他的最新作品「騎士團長殺人事件」。

法新社報導，萬眾期待的「騎士團長殺人事件」將於午夜發售，因此各大書店都將開放至深夜，一路營業至凌晨。

村上的作品被翻譯成大約40種語言，如魔法般地呈現出一個幻想的世界，好比1隻巨大青蛙突然闖入1名上班族的平凡人生，或是天空降下了鯖魚雨。

出版這本新書的「新潮社」（Shinchosha）估計村上新作將引爆熱烈買氣，「騎士團長殺人事件」上下兩冊初版共計130萬本。翻譯版本的時程表目前尚未公布。

新潮社遲遲未透露有關這本新書的細節，大搞神祕，讓村上春樹的粉絲期待不已。

日本放送協會（NHK）也將於新書發行前2小時播出特別節目，討論「村上春樹現象」。

多年來，國際媒體、學者和博弈業者都將68歲的村上視為諾貝爾文學獎的熱門人選，不過他迄今尚未獲得這項殊榮。

(中央社)