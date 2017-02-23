海線眷村搶票 吳郝前後赴陽明果貿新城

前副總統吳敦義（左）參選國民黨主席，前往台中海線眷村新春聯誼會活動現場拉票。（王文吉攝）

台中市山海屯關懷協會今日於清水區陽明果貿新城舉辦新春聯誼會，國民黨主席參選人吳敦義、郝龍斌先後前往爭取榮眷支持。吳敦義說，他當選會全力拼經濟，維持兩岸和平，再拼贏回執政權；郝龍斌表示，會以多元決策，多人組成核心小組，讓國民黨跟國家更好。

位於清水區的陽明果貿新城，為海線眷村大本營，參選國民黨主席的吳敦義、郝龍斌視為兵家必爭之地，上午舉行新春聯誼會活動，吳、郝先後前來爭取支持，吸引百餘名榮眷與會，眾人高喊「凍蒜」，平時寧靜眷村突然充滿濃濃選舉煙硝味。

吳敦義表示，前總統馬英九主張「九二共識、一中各表」，兩岸才能和平發展，開放小三通與直航，來台陸客逐年成長。

國民黨如何重新執政？吳表示，首先要使民進黨失民心，其次國民黨由弱轉強，再結合友黨之力，最重要的是要有一頭好的領頭羊，統合各級民代、民選首長力量，四大因緣齊聚，就能重新執政。

郝龍斌則在前台中市長夫人邵曉鈴、前副市長徐中雄陪同下到訪，不少民眾爭相與他合照。郝表示，國民黨主席選舉首度有5、6名參選人角逐，顯見已轉型成一個民主政黨，如果彼此之間講理念、講政策方向，透過政見發表、或辯論會，爭取黨員支持，國民黨就會好。

(中時)