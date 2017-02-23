果凍姐姐與自閉兒聯手拼積木　化身送愛天使

果凍姐姐楊晨熙到《小積木大冒險特展》看展。（寬宏提供）

果凍姐姐邀中華民國自閉症總會一起看展互動。（寬宏提供）

果凍姐姐邀中華民國自閉症總會一起看展互動。（寬宏提供）

果凍姐姐楊晨熙23日受寬宏藝術邀請，至《小積木大冒險特展》看展，她更親自力邀中華民國自閉症總會及財團法人育成社會福利基金會一同看展，化身為積木小老師，示範教導拼砌積木小模型，讓現場參加的自閉兒都展開喜悅的笑顏，充滿成就感。

《小積木大冒險特展》集結三十多名積木藝術家的共同創作，全力打造鬼斧神工的大型積木特展，各種互動遊戲、看樂高積木拼砌出最精彩的冒險故事。展場中的真人比例放大版拍照區，更是讓楊晨熙與所有參與的自閉兒大小朋友拍照玩的不亦樂乎，楊晨熙也發揮綜藝逗趣的本事，讓現場自閉兒慢慢的面對人群，也更敞開心互動。

楊晨熙不斷想出各種kuso姿勢與自閉兒一起擺動拍照，近距離與大小朋友互動，親民的形象，也讓現場大小朋友們歡笑聲不斷，除了親身呼籲大眾一起關懷弱勢群族外，楊晨熙更帶來自製的小水杯回饋贈送給參與的自閉兒小朋友們，更讓現場大小朋友驚訝聲四起，直呼：「果凍姐姐人好好！」

(中時)