演靈異劇工地活見鬼 施易男被嚇到屁滾尿流

施易男主演《積木之家》。（好風光）

施易男在《積木之家》飾演建築師。（好風光）

曾少宗首度挑戰流氓角色。（好風光）

林子熙與陳婉婷飾演同母異父的姊妹。（好風光）

施易男過去螢幕形象多為溫暖陽光，在台視、八大、愛奇藝植劇場靈異恐怖系列《積木之家》卻不當暖男，新角色個性自私焦躁沒耐性，因為入戲太深，加上當時肩膀、手臂粘黏剛開刀，每天都在很痛的狀態，他坦言整部戲演出過程身心很不快樂不開心：「第一次拍戲拍到每天都想回家！」他平常怕看恐怖片，這次卻演出靈異恐怖劇，而且首集就在工地活見鬼，嚇到屁滾尿流。

《積木之家》週五登場，故事從在嬰靈廟誦經的道士遇到鬼展開序幕，施易男飾演意氣風發的建築師，工作卻開始頻頻出包，負責工地發生跳樓自殺；妻子又不小心流產，接連意外讓正常生活掀起波瀾，因為良心不安，引發惡靈半夜糾纏。施易男在日前首映會上透露，年紀越大反而越不敢看恐怖片，曾經很鐵齒的他，直到父親去世後託夢，才開始寧可信其有。

他說，因為爸爸過世前已經插管好一段時間都無法言語，爸爸走後，家人發現很多事情都沒有交代，哪知第七天爸爸就回來托夢，把家人的所有疑問都交代得一清二楚，「那個世界沒有聲音、顏色泛黃、人都往同一個方向前進，是一個非常寧靜平和的地方，雖然沒有講話，但你就是知道他說了什麼。」從此之後，他再也不敢鐵齒。

拍攝過程中，因為都是「實景拍攝」，劇組去過到停屍間、嬰靈廟以及一些氣氛詭異的場景，其中嬰靈廟裡頭的牌位之多更是把他嚇壞了，拍攝時正逢鬼月，施易男說，當時除了身上固定帶的4、5個平安符，每天出門前，當時還在世的媽媽都會摘家裡中的茉草、芙蓉讓他放口袋避邪防煞。

資深藝人丁也恬飾演法力高強的仙姑，她說，其實這部戲仍是以愛奠基、以愛為出發點，會覺得溫暖，不會那麼恐怖，要觀眾放心收看。

突破形象的曾少宗也在首集登場，飾演流氓圍事的他，特別在造型上下工夫，小至配件到衣服花色全都一一先與造型師討論好，再一起去跟導演爭取，導演給他很大的發揮空間。曾少宗說，他相信每個人心中都有潛藏的劣根性，這個角色他故意演得很油嘴滑舌，掛在嘴邊的台灣國語也是自己發想出來，拍戲期間他台灣國語、粗口不離身。施易男爆：「因為他在戲中對我太壞，拍完以後所有人都留電話，就是沒留他的。」

新人林子熙與陳婉婷飾演同母異父的姊妹，陳婉婷扮演情感性精神分裂症患者，大眼睛的她詮釋精神病患者演來入木三分，往往讓人以為她在看著一般人看不到的對象。官方粉絲團日前釋出林子熙吃豬心的畫面、以及彷若被附身的照片，令觀眾大呼驚嚇不已。加上主視覺施易男被鬼手環繞頸肩的畫面，更是有網友說這簡直是來自靈界的按摩師9453(就是有鬆)、到底是做了什麼事才會鬼魅纏身？熱議究竟誰是人？誰是鬼？到底見鬼的會是誰？

植劇場突破台劇新格局，繼掀起話題的《天黑請閉眼》後．靈異恐怖系列《積木之家》2月24日起每週五晚間十點台視首播、每週六晚間十點八大綜合台播出，每週六凌晨零點於愛奇藝台灣站更新。

(中時)