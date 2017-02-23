學者：須從大歷史、大慈悲、大智慧思考228

中華青年發展聯合會理事長王正受訪表示，需從「大歷史、大慈悲、和大智慧」三個視角來思考228事件。(陳君碩攝)

兩岸政府近日出現二二八歷史話語權的競逐，中華青年發展聯合會理事長、世新大學助理教授王正受訪指出，二二八本身是極其複雜的歷史事件，既有事件突發的偶然性，也有時空背景的必然性。歷史應當回到歷史發生的前一晚來理解剖析，而複雜的歷史不僅需要細緻具體的史實證據，更需要放在大的歷史脈絡中去解讀。他認為，七十年後再次紀念二二八，需要從「大歷史、大慈悲、大智慧」三個視角來思考。

中華青年發展聯合會理事長、世新大學助理教授王正23日參與在北京舉辦的228座談，他於會後受訪表示，須從「大歷史、大慈悲、大智慧」三個視角思考228。

他進一步指出，「大歷史」不僅是指理解二二八事件的前因後果，需要放在國共內戰、日本殖民臺灣和臺灣光復後文化認同衝突的背景下去分析，也是指今天我們回顧二二八時，不論面對臺灣內部的族群衝突與融合問題，還是兩岸關係的發展方向，都需要從大歷史的背景去理解。

他表示，從「大慈悲」來反思二二八和今天的臺灣社會與兩岸關係，應當深刻認識到這是整個中華民族共同的傷痕，傷痕需要的是撫平，而不是繼續撕裂傷口。推動族群融合是基本的，而結束民族內戰、實現國家民族的完全統一，為包括臺灣人民在內的全體中國人民開萬世之太平，才是撫平歷史傷痕的根本之道。

王正強調，慈悲要有智慧，「大慈悲」更要有「大智慧」，反思二二八、超越二二八、展望兩岸關係新未來，需要兩岸中國人運用大智慧。當年國民黨對臺灣人民深受日本殖民荼毒的同理心不足，致使官民之間的互信蕩然無存，成為引爆二二八的重要因素。如今臺灣問題和臺灣人民的認同斷裂有其複雜深刻的歷史因素，同樣也需要用同理心來理解，用大智慧來化解。

(旺報)