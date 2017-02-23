國際慢城主席首訪台 體驗慢活魅力
義大利國際慢城總部主席皮薩尼（Stefano Pisani）等人首度訪台，除見證「台灣慢城聯盟」的成立，今天也實際走訪苗栗「雙慢城」南庄和三義，體驗慢遊山城魅力。
「慢城」起源於義大利的慢食文化(SLOW FOOD)，國際間興起一股回歸自然、推崇綠化的生活哲學，進而演變成推展以慢食、慢遊、慢活為核心的全球性組織。台灣則有花蓮縣鳳林鎮、嘉義縣大林鎮以及苗栗縣南庄鄉、三義鄉4個城鎮獲義大利總部認證，躋身此國際慢城組織。
義大利國際慢城總部主席皮薩尼及秘書長奧利維帝(Pier Giorgio Oliveti) 22日至25日首度來台參訪，今天實地走訪南庄鄉的雲水森林溫泉、蓬萊工作坊、蓬萊溪生態園區以及三義鄉(吉吉)娟夢田、龍騰斷橋、木雕博物館、西湖渡假村等地，傍晚則在三義西湖渡假村見證台灣慢城聯盟成立。
儘管天氣濕冷，參訪行程在陰雨綿綿下進行，隱身山區的文創工作坊在雲霧飄渺間，反而呈現另一種獨特美感與氛圍，皮薩尼首次造訪台灣，看到不少在地手工藝技術，實際體驗木雕、籐編等，都留下深刻印象。
皮薩尼在參訪過程中，感受到在地居民對於環境保護的重視，他說「這是很好的一件事，也是很好的投資，可以給下一代好環境」更是慢城的重要精神。
全球現有30個國家、逾2百個城市獲認證加入國際慢城組織，皮薩尼說，整個慢城組織就是多元大家庭，每個城市都有各自特色，不論是手工藝、文化、農產品等等，但最重要是注重、瞭解自己的特色，進而加以推廣，「這才是最重要的」。1060223
(中央社)
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