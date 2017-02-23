阿喜醜扮香腸嘴 3小時不吃喝
藝人阿喜在電影「校花神經喵之願池傳說」扮醜演出，以「香腸嘴」亮相，要花3小時化妝造型，不能喝水進食，整張嘴被假厚嘴唇貼住，連鼻孔都快被遮到，差點不能呼吸。
由博大影業製作，以「校花」為題材籌拍的校園網路電影「校花神經喵之願池傳說」及「校花神經刀」日前開拍，演員陣容包括王思雨、阿喜、曾子余、張捷、寇乃馨、方季惟、黃鐙輝、屈中恆、伊正等人。
兩部故事發想靈感源自香港導演王家衛執導電影「東邪西毒」、監製電影「射鵰英雄傳之東成西就」，有不少搞笑橋段都是向這兩部片致敬。
阿喜主演「校花神經喵之願池傳說」，扮醜裝上香腸嘴演出，看到香腸嘴造型讓人立刻聯想到香港演員梁朝偉在「射鵰英雄傳之東成西就」飾演的「歐陽鋒」，阿喜笑說，「我很愛梁朝偉啊」，試鏡時聽到有香腸嘴造型，立馬答應演出。
香腸嘴造型需耗時3小時，假厚嘴唇貼住整張嘴，連鼻孔都快被遮住，讓阿喜一度不能呼吸；化妝過程也不能喝水進食，最後只好請化妝師在嘴巴剪個小洞，阿喜完成定裝立刻飛奔夜市大吃。
阿喜直呼還好有這個小洞，起碼拍戲時可用吸管喝水，但吃飯就會變得很辛苦，只能很小口、很小口慢慢吃，深怕不小心香腸嘴就壞掉。且裝上香腸嘴後，講話大家都聽不懂，有時還要比手畫腳，讓她哭笑不得。1060223
(中央社)
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