兩岸創意空間大賽 台灣設計師勇奪雙獎
競衡盃海峽兩岸青年創意空間大賽今天在上海舉行決賽，兩岸16名青年透過設計兩種飯店房型展現創意。來自台灣的張穎芝拿下2個獎項，並獲獎金人民幣16萬元（新台幣約72萬元）。
活動由上海虹橋889創客空間與品昕空間建築計畫事務所共同主辦，上海市人民政府台灣事務辦公室主任李文輝、上海市台灣同胞投資企業協會會長李政宏等出席。這16名進入決賽的選手中，有5人來自台灣。
比賽藉由設計飯店的房型讓兩岸青年展現創意。第一種房型為親子套房，第二種為酒店（飯店）式公寓，兩種房型各選出4名得獎者。不過，27歲的張穎芝與來自揚州的同齡參賽者盧勤之分別囊括多個獎項。
拿下親子套房項目一等獎與酒店式公寓項目三等獎的張穎芝，畢業於中原大學室內設計系，之後又到英國念研究所，回台灣工作2年後決定到上海發展。
她表示，「大家都覺得我是異類」。與大陸年輕設計師相較，台灣接受西方的資訊比較快速，這是最大的優勢。
盧勤之一人拿下酒店式公寓項目最佳創意獎、親子套房項目最佳創意獎、親子套房項目二等獎與酒店式公寓項目一等獎共4個獎，並獲獎金14萬元。
他指出，上海是設計之都，自己大學畢業後就從揚州到上海發展。他說，自己對台灣的鄉村很有興趣，「聽說很乾淨」，現在大陸也很流行鄉村建築，有機會一定會到台灣走一趟。
李政宏表示，兩岸在發展青年創意的過程，似乎都「摸著石頭過河」。現在整個大環境及國際局勢都不明朗，「有人說現在是最壞的時代」，但也有很多企業願意提供機會給年輕人，只要善加把握，還是能出頭。1060223
(中央社)
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