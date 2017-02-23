俄擬複製德地標教青年軍戰鬥 引發關注

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俄羅斯為激發學童的愛國主義，計畫打造一個「迷你版的德國國會大廈」，教導俄國青年軍如何發動攻擊，引發德國關注。

德國之聲歐洲版今天報導，俄羅斯計畫在莫斯科附近的一個軍事主題樂園打造「迷你版的德國國會大廈（Reichstag）」，讓青年軍體驗戰爭，教導如何衝進大廈。

這項計劃獲得俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）的讚賞，他表示，要就選一個具體的建築物，例如在大戰時發生真實戰爭的地點，這樣參與者會有身臨其境的感覺，更能教導他們為生存而戰。

德媒報導，蕭依古在2015年組建了青年軍，以鼓勵激發學童的愛國主義，並提供體能訓練及教導基本的軍事技能。

但俄羅斯方面並未進一步說明這個「迷你版的德國國會大廈」的相關進度。

德媒指出，1945年蘇聯紅軍占領了柏林地標國會大廈，當初蘇聯士兵在大廈上懸掛紅旗已成為一個標誌性相片。

俄國的計畫引起德國注意，但並未立即對此做出評論，但網友紛紛留言表示，顯然俄羅斯現今並未有自豪的事蹟，還停留在過去，建議俄羅斯應該蓋些更具實用性的建築，也有網友懷疑這會不會是假新聞。1060223

(中央社)