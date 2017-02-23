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德國聯邦統計局公布的數據顯示，德國去年預算盈餘將近240億歐元，為1990年兩德統一以來最大預算盈餘。

法新社報導，根據聯邦統計局，德國聯邦、邦和地方政府去年總預算盈餘共237億歐元。

聯邦統計局在聲明中表示：「按絕對值計算，這是兩德統一以來政府達到的最高盈餘紀錄。」

歐洲最大經濟體德國2015年預算盈餘為194億歐元，或占國內生產毛額（GDP）0.6%。

根據歐元區的規定，各國財政赤字必須控制在GDP的3%以下，且必須在中期讓收支取得平衡或達到盈餘。（譯者：中央社陳昱婷）1060223

(中央社)