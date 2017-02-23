黃岩島不修建設施？北京不滿菲外長表態
菲律賓外長雅賽今天披露，北京曾向馬尼拉承諾不會在黃岩島修建設施。中國大陸外交部發言人耿爽表示，雅賽最近一些言論違背兩國高層共識，陸方感到「不解和遺憾」，希望雅賽謹言慎行。
對於中國大陸商務部長高虎城臨時取消訪問菲律賓，耿爽表示，由於「日程安排原因」，中菲經貿聯委會要延後數天舉行，準備工作仍在進行。
雅賽（Perfecto Yasay Jr.）23日在馬尼拉與媒體餐敘後受訪表示，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2016年訪問北京時，與中國大陸國家主席習近平達成密約，大陸不把黃岩島修建為人工島，而這也是馬尼拉與北京改善關係的前提。
他還表示，南海各島礁聲索國可各說各話主張擁有其主權，但南海主權歸屬，最終還是應由適當的國際仲裁機構依國際法做出裁決。
中國大陸外交部下午舉行例行記者會，據官網問答實錄，耿爽表示，在南海問題上，包括黃岩島設施建設問題上，「中方的立場是一貫的、明確的，沒有發生改變」。
耿爽說，陸方注意到，雅賽最近一些言論明顯違背兩國高層共識，與當前中菲關係健康快速發展不符，與當前南海整體穩定的形勢不符，也有違地區國家維護南海和平穩定和推進區域合作的共同意願，「中方對此感到不解和遺憾」。
他表示，陸方希望雅賽能遵循中菲兩國元首共識和地區國家的共同意願，謹言慎行，確實維護中菲關係和地區和平穩定大局。
被問到高虎城取消訪問菲律賓是否是因北京不滿雅賽有關言論，耿爽僅重申，這次中菲經貿聯委會延後數天舉行主要是日程安排原因，雙方正在為會議舉行積極進行各項準備工作。1060223
(中央社)
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