都發局關大巨蛋才過 林洲民：從未說過
遠雄大巨蛋發言人楊舜欽日前表示，台北市都發局長林洲民提及「除非都發局關，否則都審不會過關」來看，不能算是和市府協調好了。林洲民今天回應，從未表達以上情緒性言論。
楊舜欽22日表示，林洲民對遠雄大巨蛋強調都審立場，還說除非都發局關門，否則不會過關，林洲民把都審當成公審，甚至批鬥大會，情緒性發言無助解決事情，只是徒增紛擾，都發局關不關門不是局長決定，更何況都發局永遠不會關門。
林洲民說，從未表達以上情緒性言論，且都市設計審議委員會一直秉持公正、客觀精神開發審議，對不同建案不會有差別待遇。
他表示，遠雄掛件申請大巨蛋變更都市設計審議，會依程序針對都市防災議題進行公開透明、合理合法的審議。
都發局說，針對大巨蛋案，尊重台灣建築中心性能審查及內政部性能評定結果，但依都市計畫通盤檢討實施辦法規定，「都市防災是地方政府都市設計審議委員會審議項目」。
都發局表示，按台北市都市設計審議規則規定，大巨蛋本次變更設計，因涉及「主要構造及主要樓梯變更以及交通議題」，必須提送都市設計審議委員會審查，無法以報備或報告形式辦理。
都發局說，考量建築物性能審查，並未充分納入全園區及各種災害發生時，且對人員與建築物影響，更無法確保大巨蛋公共安全，過去提出公安基準，會以補充性能審查基準不足作為都審審議參考，不是審議唯一標準。
都發局表示，至於辦理都審變更期程，則要看遠雄修正圖說完整性而定，不是北市府可預期。1060223
(中央社)
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