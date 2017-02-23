自拆未達標 台中都發局再拆東億紙業2處違建

東億紙業員工拉白布條，抗議「市府執法不公」，質疑「拆違建為選擇性執法」。（王文吉攝）

東億紙業60餘名員工佔據廠區大門，與都發局人員對峙，阻擾重機具進入廠區拆除違建鋼樑。（王文吉攝）

東億紙業廠房入口雨遮以拆除鐵皮屋頂，但鋼構橫樑仍在，都發局認定自拆未達標準。（王文吉攝）

東億紙業員工更拉白布條抗議「執法不公」，與拆除人員僵持1個多小時。（王文吉攝）

都發局拆除人員乘坐吊籃，進入廠區拆除鋼構橫樑。（王文吉攝）

東億紙業自行拆除位於計畫道路上的鐵皮屋頂，廠房開天窗，但都發局也認定自拆未達標準。（王文吉攝）

豐原東億紙業遭查報違建，去年強制拆除農地部份，都發局上午再度動用公權力，強制拆除廠內另兩處違建，不過業者點名隔壁機械廠也在計畫道路蓋廠房，質疑「市府選擇性執法」，員工更拉白布條抗議「執法不公」，與拆除人員僵持1個多小時，最後廠方顧及員工人身安全，態度軟化，讓拆除作業進行。

工作人員上午先進行入口處雨遮鋼樑拆除作業，確認外水、外電切斷後，以燒焊機分離附掛在鋼樑的管線，接著出動大型吊車拆除；至於占用計畫道路的廠房部分，業者因自拆未達標準，市府決強制拆除，但周圍腹地有限，作業難度高，估需3個工作天才能拆畢。

東億紙業總經理莊永裕表示，該公司自民國73年設廠以來，極為重視防治污染設備，詎料，1年多前遭有心人士連續檢舉空污、水污，並檢舉「在計畫道路蓋廠房」；明明隔壁機械廠也在同筆地號的土地上建工廠，為什麼市府漠視不理？反而針對性找他們開刀，以「專簽」強制拆除，無論情理法皆有不合之處。

帶隊官、都發局都市修復工程科長朱文彬解釋，計畫道路屬公共設施的一部分，不能做為工業使用，他並表示，去年相關局處聯合稽查東億，認定有影響公安、環保、衛生等情形，將廠區違建列入專案拆除計畫，至於隔壁機械廠也在計畫道路蓋廠房，市府已列入排拆。

(中時)