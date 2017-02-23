自拆未達標 台中都發局再拆東億紙業2處違建
豐原東億紙業遭查報違建，去年強制拆除農地部份，都發局上午再度動用公權力，強制拆除廠內另兩處違建，不過業者點名隔壁機械廠也在計畫道路蓋廠房，質疑「市府選擇性執法」，員工更拉白布條抗議「執法不公」，與拆除人員僵持1個多小時，最後廠方顧及員工人身安全，態度軟化，讓拆除作業進行。
工作人員上午先進行入口處雨遮鋼樑拆除作業，確認外水、外電切斷後，以燒焊機分離附掛在鋼樑的管線，接著出動大型吊車拆除；至於占用計畫道路的廠房部分，業者因自拆未達標準，市府決強制拆除，但周圍腹地有限，作業難度高，估需3個工作天才能拆畢。
東億紙業總經理莊永裕表示，該公司自民國73年設廠以來，極為重視防治污染設備，詎料，1年多前遭有心人士連續檢舉空污、水污，並檢舉「在計畫道路蓋廠房」；明明隔壁機械廠也在同筆地號的土地上建工廠，為什麼市府漠視不理？反而針對性找他們開刀，以「專簽」強制拆除，無論情理法皆有不合之處。
帶隊官、都發局都市修復工程科長朱文彬解釋，計畫道路屬公共設施的一部分，不能做為工業使用，他並表示，去年相關局處聯合稽查東億，認定有影響公安、環保、衛生等情形，將廠區違建列入專案拆除計畫，至於隔壁機械廠也在計畫道路蓋廠房，市府已列入排拆。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。