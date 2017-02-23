冨田真由遭砍親自出庭 嫌犯失控喊「殺了我啊」

冨田真由遭岩埼友宏砍傷案，下周將宣布判決。（圖／翻攝自冨田真由推特；翻攝自Youtube）

岩埼友宏今在庭上大吼「殺了我啊」。（圖／翻攝自日本雅虎）

日本女偶像冨（音：富）田真由去年5月出席公開活動前，遭瘋狂男粉絲岩埼友宏尾隨，之後拿出折疊刀狂砍30多刀，當場心肺功能停止，送醫後才恢復意識，但仍無法挽回遭毀容、神經受創的悲劇，今(23日)此案四度開庭，冨田真由在檢方保護下於被告看不見地方表達意見，沒想到岩埼突然失控，大喊：「那就殺了我啊」。

昨冨田真由以身體不適為由婉拒出庭，她以書信方式表達意見，沉痛表示無法原諒嫌犯，直言：「希望他去死，如果死不了，也希望他終身監禁」，今她親自參與庭訊，再次強調沒辦法原諒嫌犯與其父母，並怨恨表示：「他一定在心裡偷笑，根本沒做到反省，我好想回到原來的生活，還給我沒受傷的身體。」

冨田真由更說，她認為岩埼友宏一定會再犯，為了不要再有受害者，請檢察官務必要判重刑，話說到此，岩埼忽然失控大喊：「那就殺了我啊」，冨田則回：「下次你可能真的會殺了我」，岩埼又呼：「不會殺」，法官以犯搗亂法庭秩序為由要求岩埼退庭，他遭押走時仍不斷大喊：「不可能殺吧！怎麼可能殺妳」。

一度休庭後，冨田真由無法再參與庭訊，由檢察官代為發言，重申希望重判，最後檢察官以雙方證詞與證物，求處嫌犯岩埼友宏有期徒刑17年，本月28日將再開庭宣布判決。

(中時電子報)