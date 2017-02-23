印度對中巴經濟走廊穿越克什米爾很感冒

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印度外交部次長蘇杰生在北京表示，中巴經濟走廊通過巴基斯坦控制的克什米爾，是侵犯印度主權。一份智庫報告指出，印度對此關切是擔心中國大陸在印度洋影響力日益成長。

根據印度新聞網站「Livemint」報導，印度外交部次長蘇杰生（S.Jaishankar）22日在北京的中印首次戰略對話後重申，由中國大陸主導的中巴經濟走廊通過巴國控制克什米爾，是侵犯印度主權。

蘇杰生2月中旬在一次採訪中也曾表達上述觀點，強調中印間的主權問題應首先解決。

他又指出，中國大陸必須解釋，當中巴經濟走廊侵犯印度主權時，印度如何能參加今年在北京舉辦的絲綢之路論壇。

蘇杰生透露，中國大陸邀請印度參加絲綢之路論壇，但印度政府正在審視此事。

對印度反對中巴經濟走廊穿越巴基斯坦控制的克什米爾，斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）一份最新報告分析指出，印度主要擔心克什米爾主權爭端國際化，及中國大陸藉此在印度洋不斷增加影響力。

這份報告指出，印度擔心，中巴經濟走廊會讓克什米爾主權議題國際化，因為中國大陸身為中巴經濟走廊這項龐大計劃的主要參與者，終將成為印度與巴基斯坦在克什米爾主權爭端議題上的利益相關者。

報告分析，印度擔心這將成為中國大陸向印度洋擴張的據點，藉此監視印度海軍活動，並利用來彰顯中共海軍在這個區域的存在，並透過進入印度洋海事領域增加自身影響力，限制印度在本區域地緣政治的影響力。1060223

(中央社)