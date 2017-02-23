找葉菊蘭救觀光？羅智強批蔡對兩岸觀光擺爛

對於被稱為「台獨教母」的葉菊蘭出任台灣觀光協會會長，前總統府副秘書長羅智強批蔡英文對兩岸觀光在擺爛。(中時資料照)

被稱為「台獨教母」的葉菊蘭出任台灣觀光協會會長，前總統府副秘書長羅智強在臉書表示「水庫沒水，換什麼水龍頭，有差嗎？」並指出找葉菊蘭來救台灣觀光，表示蔡英文對兩岸觀光就是擺爛。

台灣觀光協會會長葉菊蘭日前談及兩岸觀光，她表示將拜會大陸海旅會臺北辦公室主任滿宏衛，不料遭陸方以「反台獨」為由婉拒。葉菊蘭也明確表達「不拿臺胞證進大陸」立場，卻讓觀光旅遊業者更憂心。有旅遊業者曾表示兩岸觀光交流的基礎，建立在彼此相互承認對方的發出的身份證件上，而葉菊蘭說不拿臺胞證，恐推翻過去兩岸觀光交流辛苦建立的基礎。

對於被稱為「台獨教母」的葉菊蘭在陸客大減、觀光危機時出任觀光協會會長來「救觀光」，羅智強表示「水庫沒水，換什麼水龍頭，有差嗎？」

羅智強直言在蔡英文的任內，觀光業已無望了，「找葉菊蘭來救台灣觀光，不是提油救火，而是表示，蔡英文對兩岸觀光，鐵了心雙手一攤，就是擺爛。」羅智強說可憐了觀光相關的從業人員，只能照著蔡英文名言：「自立自強」了。

(中時電子報)