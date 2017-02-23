女子忘拔鑰匙又找不到機車 警助尋回

台北市一名楊姓女子晚間到台北醫學大學附設醫院就診，將機車停放在吳興街巷弄內，楊女事後找不到機車，又想起停車時未將鑰匙取下，十分擔心機車會被他人偷騎走，遂向鄰近的吳興街派出所報案請求協助。

巡邏警員童鈺兆、林明群獲報到場，先安撫心急不已的楊女，並詳細詢問其機車車號、顏色及車款等資料，警方研判楊女應是忘記機車停放位置，遂耐心在附近找尋，不到20分鐘就發現楊女的機車。楊女見機車失而復得，非常感謝員警熱心積極協助。

信義分局呼籲，停放車輛時，如對該處不熟悉，可拿起手機拍下停放處鄰近的門牌或明顯標的物，以利回想停放地點，停放汽機車時記得隨手將鑰匙取下，以避免遭有心人士竊取。

(中時)