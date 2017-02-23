港鐵縱火案台籍傷患 晚間返國治療

張欣茹隨即登上機坪上的救護車離開。(范揚光攝)

港鐵縱火案中受傷的台籍傷患張欣茹23日回台，並躺在擔架上由醫療人員推出機艙。(范揚光攝)

香港地鐵本月10日發生縱火案，並造成19人受傷；其中唯一台籍傷者張欣茹晚間搭乘華航CI-916班機返台，接受後續治療。

由於燒傷嚴重，張欣茹在香港伊利沙伯醫院加護病房治療近2周，家屬表示在傷勢逐漸穩定康復後，決定搭乘今晚班機返台。據了解，事發後台灣駐港機構已和港府協商，讓張欣茹醫療費用全免，讓張家鬆了一口氣。

班機在空橋停妥後，醫療人員立刻上機，並將躺在擔架上的張欣茹轉送至機坪上的救護車，並在親友陪同下送醫治療。

(中時)