傳真勒贖比特幣 全台至少30起學校遭恐嚇
桃園市6所中小學驚傳收到駭客以網路印表機恐嚇信勒索比特幣，調查局第一時間掌握訊息，包括桃園市調處等已立案偵辦。事實上，收到恐嚇信的公家機關、學校超過30所。調查局呼籲，凡使用可連接網際網路印表機的機關，應立即更換密碼，避免駭客入侵。
官員指出，常見的網站綁架模式都是駭客先癱瘓網路、綁架檔案後，以電子郵件方式發出交付贖款的勒贖信，要求被駭者支付比特幣，而先發恐嚇傳真信再勒贖比特幣的案例，則為新興手法。
據了解，近期傳送到公家機關的恐嚇信，並未指明交付贖金的管道，與過往常見的勒贖手法顯然有別，目前並未有收到恐嚇信的單位網路遭癱瘓或檔案遭綁架的實例發生。
官員說，目前許多印表機都有連結網路的功能，其所使用的伺服器則是公用IP，駭客可輕易在網路上搜尋到相關訊息，透過IP傳送恐嚇信，調查局各外勤機關已嚴密監控此類案件，積極偵辦中。
(中時)
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