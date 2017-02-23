彭坤炎漆藝作品 獲日本文部科學大臣獎

台灣漆藝家彭坤炎的作品「波響」，獲得第24屆日本「漆之美展」文部科學大臣（相當於教育部長）獎，僅次於農林水產大臣獎，為第2大獎。

第24屆「漆之美展」正在日本東京明治神宮文化館的寶物展覽室展出，展期至26日為止，包括彭坤炎的作品「波響」在內，展品有107件，藝術水準極高。

日本漆工協會今天舉行頒獎典禮及祝賀懇親會（交流會）。彭坤炎出席領取文部科學大臣獎。

彭坤炎在領獎後對媒體表示，這次作品名稱為「波響」，是用堆漆的技法完成的，能在日本這個漆器大國獲得此獎，讓他備感榮幸。

他說，日本漆工協會是非常重要的組織，日本宮內廳的親王當任過漆工協會總裁。為了發揚漆文化，漆工協會每年舉辦「漆之美展」，從中選出12項大獎。

「波響」是彭坤炎前後耗費1年時間完成的作品，被問及創作的發想時，他說：「因為我出生地在台灣靠海的地方，我經常觀賞海景，海浪的氣勢波濤洶湧，讓我印象深刻，我以海浪的印象來發想，製作成這作品，抽象地表達意念。」

彭坤炎長期致力研究漆藝，他的漆藝堆疊法有別於日本的技法，日本人的堆疊是一層一層的上漆，他則是捨棄胚體，直接用漆堆疊成胚體。他獨創的堆漆藝術形質兼優，備受藝壇及社會重視。

彭坤炎曾於2006年獲日本漆工協會會長獎、2011年以名為「祥瑞之光」的漆藝作品獲得日本第19屆「漆之美展」農林水產省「林野廳長官賞」殊榮，是首位獲此殊榮的外國人。

今天的頒獎典禮上，日本漆工協會會長入澤肇、明治神宮權宮司宮崎重廣、林野廳長官今井敏等人出席致詞。駐日代表處台灣文化中心主任朱文清在懇親會（交流會）時，擔任引領乾杯的角色。

朱文清致詞時表示，日本的漆藝精緻、優美，他非常喜歡，而台灣也有很美的漆藝，這與日本淵源深厚。在二次大戰前，日本香川縣出身的山中功在台中設校，作育英才，台灣後來發展出「蓬萊塗」特殊漆藝。

朱文清說，台灣文化中心正在企劃明年在山中功的故鄉、香川縣高松舉辦台日漆藝展及研討會，希望日本漆工協會等能大力協助、參與。

漆工協會副理事長(土反)本惠一表示，希望日本和台灣一同努力，將漆藝文化發揚光大。1060223

(中央社)