觀察近期古巴隊 周思齊：變化球投得多

中信兄弟周思齊。（資料照，黃國峰攝）

在青棒、大學、業餘時期都有與古巴隊交手的經驗，中信兄弟周思齊雖然在今天(23日)對戰古巴隊的比賽中未先發，但觀察近年古巴隊的表現，周思齊認為：「他們球風還是在，只是近幾年變化球投得比以前更多。」

過去都是在國家隊時有機會對戰古巴隊，這次隨母隊中信兄弟迎戰，周思齊提到：「這是很好的機會，年輕選手不容易有機會遇到這麼強的隊伍，這能讓他們累積比賽經驗。」

打完古巴隊後，周思齊將投入中職聯隊，2月28日、3月1日在日本福岡巨蛋與經典賽日本國家隊進行2場交手，周思齊表示，自己目前已進入實戰的狀況，「日本隊實力都滿強的，會盡力去打。」面對日本隊首戰排出先發投手菅野智之，周思齊也說：「如果可以對到他，應該是很好的經驗。」

周思齊今年未入選中華隊參與世界棒球經典賽，但近期媒體回顧過去3屆賽事的「經典時刻」時，周思齊在2013年第3屆賽事中「棒打田中將大」的表現一再被提起，對此他笑說：「這段可能要放一輩子吧，這是很棒的回憶。」

(中時電子報)