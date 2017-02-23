北京減少住宅土地供應 陸媒：為房市火上澆油

日前北京市政府常務會議通過《北京市2017年國有建設用地供應計劃》，預計全年土地供應為3900公頃，較去年減少200公頃，其中住宅用地僅為610公頃，較去年1200公頃近乎腰斬，有陸媒就擔憂，在房價高漲下，減少土地供應無疑是火上澆油。

大陸官方數據統計，去年第4季北京房價的年增率達到20%。但據《北京日報》報導，北京相關部門均尚未對住宅供地的減少做出說明，僅表示將會持續優化住宅土地供應結構，並搭配非都市範圍的棚戶區，和城鄉結合區的住宅改造計畫，來增加自有住宅的比例。

中國人民銀行參事盛鬆成則在日前撰文表示，希望政府能同時提高土地利用的效率，和城市住宅用地的供給，才能從供給端解決房價過高的問題。

北京市委書記郭金龍也指出，房價已經過高，積累了相當多的風險，並增加了社會焦慮，這是對城市可持續發展與和諧穩定的巨大挑戰。

(旺報)