陳彥允唱情歌告白 曾沛慈羞紅臉：我願意！
陳彥允在TVBS《在一起，就好》中痴痴守候曾沛慈，身為貼心暖男的他終於決定豁出去告白，他穿上精心準備的西裝、背起吉他對著心目中的｢麵店老闆娘｣大唱浪漫情歌，帥度破表差點把曾沛慈迷倒，讓她在現場害羞摀著臉直呼：｢你這樣不想啦，我要點頭要說我願意了！｣
《在一起，就好》中曾沛慈和鍾承翰雖然住在同一個屋簷下，但因為上一輩的感情與利益糾葛，導致兩人關係漸行漸遠，竟打算從｢情人｣退回｢表姑姪｣身分，這樣的決定讓曾沛慈不時以淚洗面，而一直守候在她身邊的陳彥允決定打破沉默對表明心意，告白前陳彥允還得意地對鍾承翰嗆聲：｢你等著叫我小表姑丈吧！｣拍攝這一場告白戲時，麵店老闆陳彥允難得換上一身西裝打扮，抱著吉他彈奏情歌，頭上還有一盞spotlight，配上陳彥允拿手的深情演唱讓氣氛格外浪漫，簡直讓曾沛慈要招架不住。
但陳彥允則表示，只有在戲中他才敢有這樣的告白舉動，本人從來沒想過要這樣大費周章浪費示愛，他笑說：｢我必須很入戲成為『張定方』才能這樣大膽告白，回到陳彥允的身分會覺得太害羞！｣
陳彥允從高中時期就開始練吉他，但從來沒想過要用彈吉他兼唱情歌的方式向女生告白，他靦腆地說：｢交往前都是彼此先曖昧，接著自然而然就在一起了，如果不是劇情需要，我不可能安排這麼多橋段只為了表白，實在太害羞了！｣曾沛慈則說，自己曾經遇過男生用同樣的方式表白，但絲毫沒有打動她的心，她無奈地說：｢當時年紀太小了，沒感覺就是沒感覺。｣《在一起，就好》每周六晚間10點TVBS歡樂台42頻道播出，晚上11點30分於KKTV播出，隔日中午12點在LINE TV、CHOCO TV都能看到。
(中時)
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