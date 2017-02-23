范瑋琪巡演 保養嗓音秘訣竟是少吼兒子

范瑋琪近日推出兩首新歌〈在幸福的路上〉、〈陪你〉後，最近正如火如荼為了2017年「在幸福的路上」巡迴演唱會做準備，她說這次呼叫千軍萬馬，希望演唱會開場能有「大氣磅礡」的主題曲，而此次主題〈在幸福的路上〉MV，找來黃中平導演拍攝，范范直呼太有緣了，從一出道就開始跟導演合作，「是我最愛也是最害怕的導演，每次跟他都上山下海，這次還到懸崖邊拍攝」，她自嘲很像在拍望夫崖，等丈夫回家。

回想起〈幸福〉MV拍攝，大工程奮力爬上懸崖，「雖然不害怕，但還是抖了一下」，直呼要穿著靴子攀岩好恐怖，「只好把鞋子拿上去換，要不然可能會直接掉近海裡。」那天從早上七點拍到晚上，她說幸好有工作人員學過攀岩，教大家徒手爬懸崖，開拍後，工作人員還狼狽地在懸崖上找空隙躲起來，「還好我沒有懼高症，眼睛要一直看遠方的空拍機，真的就很怕重心不穩就掉下去！」

范范表示每次與黃中平導演合作雖然總有小意外，但因導演對美的畫面講究、要求高，拍出來結果相當驚艷，她曾潛水到深海、意外被鞭炮炸到等，她想起先前拍攝〈暮光〉MV時，頭還被石頭砸到頭，「鞭炮炸傷那次是用瓶子裝沖天炮，結果不小心炸到我手上」，接著開玩笑說：「公司應該都有幫我保險啦！」但她仍相信導演對美學有自己堅持看法，「我基本上就是把靈魂抽出，把身體交給他。」范范出道15年來，7、8張專輯中有許多MV、封面與廣告都取景自金山、陽明山一帶，次數超過10次，她開玩笑地說：「我是跟這一區結了什麼深厚的緣分呀！」

而范范睽違近四年，將在3/18於深圳開跑「在幸福的路上」世界巡迴演唱會，會取名「在幸福的路上」，她說是因為大家每天都在往幸福的路上邁進，「我希望范范的歌，一路上都一直陪著你們」。當被問及自己生活中最幸福的事？她笑說：「可以平衡家庭生活，又可以兼顧我最愛的唱歌是很幸福的事情，但我也一直亦步亦趨的在這個路上！」

最近兩天正首次與樂團彩排巡演的她，表示相當興奮，「覺得又把以前表演那種興奮感找回來了」，兩天都從下午1點練到7點，馬不停蹄練了12小時。隨時都有好溫暖嗓音的她，也透露了自己保養喉嚨的小撇步，「最近就是盡量少吼小孩、少講一點話，要注意有生病的人，都不要靠近我！」加上最近積極天天在上體能課的她，一個星期都會上兩次以上，增強自己核心肌耐力、心肺功能等，「再加上平常帶小孩，體力真的比之前還好耶！」

(旺報)