中寮鄉農會代表選舉涉賄選 陳姓候選人交保候傳
各級農會選舉日前完成投票，各地選情激烈，南投地檢署於日前接獲檢舉情資，指中寮鄉農會選舉，疑似有現金買票賄選之不法情事，遂指揮法務部調查局南投縣調查站組成專案小組，深入查證。
檢察官黃慧倫事證蒐集齊全，23日指揮法務部調查局南投縣調查站、南投縣警察局草屯分局等單位，傳喚農會代表候選人、樁腳及農會會員等約20人到案說明，經隔離訊問後，有數名會員坦承有收到候選人（現為當選人）以每票新台幣（下同）2000至4000元不等代價行賄之賄款，陳姓候選人亦坦承於代表選舉前有交付賄款2000元至4000元不等予選民之情事。
全案經檢察官訊問後，認為陳姓候選人涉嫌賄選情節重大，以5萬元交保候傳，其餘人收賄之會員坦承後，目前繳回犯罪所得共計4000元，之後並將進一步向上追查上源及賄款來源。
檢方表示，有鑑於今年3月間尚有農會理、監事選舉將陸續進行，本署希望各候聘人皆能堅定拒絕以買票等不正手段參與選舉，並呼籲選民踴躍檢舉不法，期能營造乾淨的選舉環境，本署亦秉持「不問對象、黨派、身分地位，一律嚴偵速辦。」之原則積極查賄、遏止暴力、嚴懲買票、打擊不法。
(中時)
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