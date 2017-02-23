兩會在即 新疆祭高額反恐告密獎金
在中國大陸全國政協與人大會議召開前夕，新疆地區頻頻發布新維穩措施。新疆和田當局日前宣布，將成立反恐基金，未來民眾提供涉嫌恐怖攻擊等犯罪線索，最高可獲人民幣500萬元獎金。
新疆地區近幾年暴動頻傳，當地政府也頻頻祭出反恐新措施。新疆溫宿縣1月才發文要求所有刀具必須刻上所有人身分證號碼，巴音郭楞蒙古自治州警方19日也公告，全州汽機車在6月底前都要安裝「北斗衛星定位系統」。
法國國際廣播電台（RFI）網站引述和田日報報導指出，為擴大反恐，和田地區日前公布「反暴恐獎勵辦法」，並設立高達人民幣1億元（約台幣4.47億元）群防群治組織參與反暴恐獎勵基金。民眾提供涉暴恐違法犯罪線索，將給予2000到500萬元不等的獎勵金。
報導指出，如果告密者提供確實情報，披露恐怖分子準備在群眾聚集地區或政府、中國共產黨大樓的計畫，最高可獲得500萬元獎金。
報導同時指出，如果告密者提供暴力分子與宗教極端分子建立關係的情報，或煽動或對聖戰效忠的訊息，或是提供境外非法組織進出邊境的消息，也可以獲得200萬至300萬元獎金。
位於南疆的和田墨玉2個月來發生多起恐攻事件，包括3名暴徒去年12月28日駕車衝入和田墨玉縣縣委大院，引爆爆炸裝置，造成2人死亡，3名暴徒也當場遭擊斃。和田警方1月8日追捕在逃恐怖分子時，也有3人被拘捕並當場被擊斃。1060223
(中央社)
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