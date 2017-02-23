暖化衝擊 6大海洋生物熱點風險最高

最新研究發現，生物多樣性最豐富的6個海洋熱點，也是受到全球暖化及產業化捕魚衝擊最嚴重的地區。

美聯社報導，國際研究團隊觀察逾2100種魚類、海鳥、海洋哺乳類及微小的浮游生物，推算地球上最具海洋生物多樣性的熱點。

根據美國期刊「科學先端」（Science Advances）今天刊出的研究，這些海中的超級動物園散布在受到過度捕撈及快速暖化的海域，這些環境壓力對當地多樣物種造成損害。

研究共同作者、澳洲菲力普島自然公園（Phillip Island Nature Park）資深科學家兼企鵝專家奇亞拉迪亞（Andre Chiaradia）說：「這些熱點已經產生了變化。它們面臨最大的風險。」

幾乎位於食物鏈最頂端的企鵝，是受到水溫及洋流變化衝擊的明顯案例。奇亞拉迪亞說，聖嬰現象造成的溫暖海水，已造成加拉巴戈斯企鵝大量死亡，南非企鵝數量也在僅僅20年內銳減約9成。

科學家過去已找出具豐富生物多樣性的關鍵地區，但這次的研究工作則更加詳細。研究人員發現，最生氣蓬勃的海洋熱點正好也是演化科學萌芽之處：南美洲中部沿岸的太平洋海域。奇亞拉迪亞說，其中包括加拉巴戈斯群島（Galapagos Islands）周圍地區，「我們的好朋友達爾文（Charles Darwin）到達當地時深感驚艷」。

其他熱點包括阿根廷外海的大西洋西南部，非洲沿岸的西印度洋，馬來西亞、印尼與菲律賓周遭的中西太平洋，澳洲南部與東部外海的西南太平洋，以及國際換日線附近的太平洋大洋洲一帶。6個熱點中有4個位於太平洋，全部都在南半球及赤道略北地區。（譯者：中央社廖禹揚）1060223

(中央社)