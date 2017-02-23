上兆特別預算案 民進黨盼上半年通過

我要評比

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，前瞻性基礎建設特別條例草案計畫分8年，規模上兆，行政院擬3月底送進立法院，特別預算案可能延會或臨時會再處理，最好上半年通過。

攸關婚姻平權修法案，柯建銘說，等大法官會議釋憲結果出爐，預計最快也要5月，這段期間期盼正反雙方充分溝通；至於兩岸監督條例草案、陸生納健保等重大政治性法案，明天黨團會議討論，這個會期重大優先法案只會增不會減。

行政院長林全中午與民進黨團幹部、立法院各委員會新任召委便當會，列出行政院優先法案。柯建銘晚間受訪表示，攸關經濟重大建設的前瞻性基礎建設特別條例草案與特別預算，先處理法案，法案通過後再送預算，特別條例是8年計畫、預算規模新台幣1兆，預計3月送法案。

柯建銘說，扣掉法案若交協商1個月冷凍期，預計5月底會期結束前審完特別條例草案，特別預算部分，5月底前要考慮是否召開臨時會或延會？特別預算最好上半年愈快通過愈好，不會只有執政縣市、非執政縣市也有，各縣市長提出需求與行政院互動。

促進轉型正義條例草案，柯建銘說，二二八紀念日要到了，歷史與轉型正義問題不處理不行，二二八當天總統蔡英文有重要談話，談話內容應該不是只針對二二八。

有關年金改革，柯建銘說，考試院副院長被提名人李逸洋第一次參加考試院會應是3月2日，年金改革的相關法案看能否從4月中提前到3月底送到立法院。

攸關當沖降稅的證券交易稅條例修正草案，柯建銘說，朝野有共識做就處理、自然就好，台灣股市包括馬政府時代證所稅問題，股市失血將近新台幣3兆，成交量本來就少，假外資等才是根本問題，這只是小菜，不是急迫要處理，修法通過要4、5月。

此外，立法院會明天將行使考試院副院長被提名人李逸洋與考試委員被提名人陳慈陽同意權，國、民兩黨團都發出動員令，並召開黨團會議討論這個會期重大議題。1060223

(中央社)