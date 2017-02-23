二二八連假 南投醫院門診照常

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2月25日(六)至28日(二)將連放四天二二八事件紀念假期，為了民眾就醫權益，衛生福利部南投醫院醫療服務不休假，將於連續假日期間門診、急診及住院照常提供服務，用心、盡力來服務民眾，有就診需求的民眾可以善加利用。

鋒面及大陸冷氣團南下，氣溫會驟降並伴隨著降雨，將連續四、五天的濕冷天氣，早晚溫差變化大，急診室主任洪世昌提醒民眾注意保暖，清晨起床活動，可以稍稍賴床一下，活動活動手腳暖和後，穿好衣物再下床。家裡若有長者、慢性疾病患者要多给予關心，外出穿著可採洋蔥式穿法。

南投醫院院長洪弘昌表示，二二八連假仍然照常開設門診以及急診服務，用心、盡力維護南投縣民的健康，醫療服務不打烊，民眾若欲諮詢相關事宜可電洽0492231150，或是可以透過手機、平板電腦下載「全民健保行動快易通(APP)」，點選「院所查詢」可快速查詢南投醫院看診相關資訊。

(中時)