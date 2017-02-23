嘉義植樹節 25日嘉己人公園登場

林務局嘉義林區管理處、嘉義縣政府將於25日上午9點在嘉義縣太保市嘉己人公園辦理「106年度慶祝婦女節暨植樹節活動」，當天除了有贈苗活動，還有植樹護樹要訣傳授，歡迎愛樹的民眾到場參加。

林管處表示，106年植樹活動以「植樹護林 守護臺灣」植樹月主軸，特別選在嘉己人公園舉辦，再次回到嘉己人公園檢視植樹成果，幫公園內樹木鬆土、施肥，期許樹木在婦女節的溫馨氣息中更加健康茁壯。

近幾年來在主辦單位努力與各社區、民間團體熱情響應下，嘉義縣內已有75個社區、單位參與植樹活動；100年至105年已經在嘉義縣栽植近萬株樹苗，面積廣達6.72公頃，其中103年在嘉義縣中埔鄉農民公園植樹活動栽植的苗木，已成長茁壯超過2米高，是植樹成功的最佳例子。

活動當天還會限量贈送植樹月宣導帽、植栽水桶、小鏟子等宣導品，優遊吧斯茅達諾劇團、築風陶笛樂團將帶來精采表演。

(中時)