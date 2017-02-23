中市水管漏水 停水30小時影響4萬戶

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台中市北屯軍功路今天發生幹管漏水，自來水公司緊急巡檢搶修，從下午5時起停水30小時，4萬用戶用水受影響。

自來水公司四區管理處副理林清鑫表示，今天北屯區軍功路與太原路1500mm管線的排氣閥窨井內漏水，影響第三供水區，包括東區、南區、太平區、大里區全區，以及北屯、霧峰、大肚及烏日部分地區。

自下午5時到24號晚上11時，停水約30小時，高地地區、管末地區還要再延後8到12小時供水。

林清鑫指出，這次漏水的幹管在上游，日前台中市水利局污水地下道推進工程挖破的是下游，水公司接獲通報後展開巡檢，挖掘5公里長，才找到漏水點，現搶修中。

台中地區東、南、霧峰、大里、太平地區，因為市府水利局工程挖破幹管被迫停水，6萬用戶忍受36小時不便，恢復供水不到一天，今天又傳北屯區幹管漏水，原範圍內2萬戶停水，2萬戶降壓供水，民眾直呼「真不敢相信這是真的」。1060223

(中央社)