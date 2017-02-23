郝龍斌：年金改革不會長久 關鍵在經濟

中國國民黨副主席郝龍斌今天表示，目前的年金改革不能長久，「笨蛋，關鍵在經濟」，他也認為現有年金改革方案應有更多討論，「如果都不行不排除採取強力抗爭」。

宣布參選國民黨主席的郝龍斌今天出席台灣工會女性領導人協會交流餐敘晚會致詞時表示，軍公教年金改革、一例一休等新政策，在他基層行走過程中，「怨聲載道」。

他說，他在選舉過程中強調，應傾聽基層心聲、了解基層問題，不該只有聽跟批評，要拿出具體有效辦法，真正解決問題，而只有這樣國民黨才有機會得到支持與認同，浴火重生。

郝龍斌說，過去流傳一句話「國民黨不倒，台灣不會好」，但國民黨兩次重大敗選後，台灣環境還是變差，證明「民進黨不倒，台灣不會好」、「台灣要好，國民黨也要好」，他期許國民黨能在1年內變成強有力的在野黨，監督執政黨。

他認為，目前政府提出的年金改革不是可長可久的法案，「不可能持續30年」、「是犧牲這一代，欺騙下一代」，年金改革最關鍵的3個問題是經濟、少子化、基金操作效率。應重新研擬可長可久、更好的年金改革方案。

郝龍斌在台下受訪表示，他反對現在政府提出的年金改革，主張要釋憲修法、召開民間國是會議，由國民黨提出年金改革版本，「如果都不行不排除採取強力抗爭」。1060223

(中央社)