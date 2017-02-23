暨大附中、長榮大學結盟 升學就業無縫接軌

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暨大附中學生可透過產學建教進入長榮大學就讀，也有機會進入多家產學合作知名企業工作。（暨大附中提供）

長榮大學校長李泳龍（左）與暨大附中校長張正彥（右）簽約，締結升學與就業策略聯盟。（暨大附中提供）

國立暨南大學附屬高級中學23日與私立長榮大學正式簽署產學建教方案備忘錄，普通綜合高中與普通大學建立管道，升學就業無障礙，在學期間即能進入產學建教合作的企業任職，畢業就業無縫接軌。

長榮大學李泳龍校長表示，長榮大學每年至少提供20個名額予暨大附中學生優先錄取進修學士班，就讀期間安排進入產學建教企業任職，合作企業含台南大億麗緻、台南大飯店、維悅酒店、樂雅樂西餐、秋持居日本料理、上市公司堤維西、全家及中油等知名企業，兩校發展實質合作關係，攜手成就學生美好未來。

暨大附中校長張正彥表示，感謝長榮大學提供機會給學生，產學建教方案可幫助學生在工作實務面紮實學習，讓學生直接與產業接軌，落實學用合一，為企業找人才，也為學生找未來。

李泳龍指出，長榮大學亦鼓勵暨大附中弱勢學生就讀日間大學部，學堅持教會大學的辦學理念，不放棄任何一個孩子，於個人申請設置以學代工之『牧羊助學計畫』，提供192個名額供弱勢學生申請並優先錄取，入學後安排專人課業輔導，讓學生讀書還有工讀金。

張正彥表示，除了長榮大學，另積極與中台科大、勤益科大、南華、佛光、大葉大學等5所大學洽談產學建教合作，提供工業類、醫護類、設計類學士學位班及海外留學班，達成企業人才，學生未來雙贏的目標。

(中時)