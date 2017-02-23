消防員幫婦接生 嬰兒彌月送油飯分享喜悅
桃園市消防局中壢消防分隊去年12月29日獲報1名30歲楊姓孕婦急產救護，分隊出動後，發現嬰兒胎頭已經露出，決定現場接生，雖然嬰兒有臍帶繞頸及肩難產之虞，經4名救護人於逐一排除狀況後，順利產下男嬰，並將孕婦及嬰兒送醫治療，23日楊婦一家帶著油飯，向救護人員分享彌月之喜，中壢分隊也回贈尿布及消防寶寶。
參與救護的消防隊員王永賢表示，首度在救護現場協助接生，先前在醫院內曾協助過一次，但現場則是第1次，回想當時真的「好緊張」，所幸運用自己所學讓母子能平安到醫院，看著癱軟的孕婦抱著男嬰那一刻臉上滿是幸福洋溢的面容，心中既是雀躍又是感動，填寫資料後至嬰兒房探視男嬰並與其合照留念。
王永賢和其他參與救護的林明震、湯柏豪及劉憲蒲原本不以為意，直到2月中接到鍾姓婦人來電，才知道鍾是楊姓產婦的婆婆，她想和大家分享金孫彌月之喜。鍾婦說，得知媳婦懷第2胎時，曾經求神問卜，想知道在哪家醫院產檢接生最好，沒想到都問不到答案，沒想到金孫卻在自家出生。
桃園市消防局表示，統計去年急產救護請求共230件，絶大多數案件為緊急協助送醫，極少部分案件為現場已呈分娩狀況，呼讑民眾如遇到有孕婦急產時，應先鼓勵孕婦深呼吸切勿用力，求助119協助並送醫院進行生產；另外，當胎兒進入36至40週時為產期，產婦要隨時注意自身身體狀況及胎動情形，如有陣痛或不正常出血，盡快就醫或撥打119協助送醫，確保母子均安。
(中時)
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