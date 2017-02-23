搶搭環保潮流 義將辦綠毯時尚大賞
隨著精品業搭上最新的「親環境時尚」潮流，義大利的頂級精品設計師們將為「最綠」品牌頭銜搶破頭。
法新社報導，義大利國內時尚協會與永續性品牌顧問公司「環境時代」（Eco-Age）聯手，將在米蘭的代表性史卡拉歌劇院（Scala Opera House）舉辦「綠毯時尚大賞」（Green Carpet Fashion Awards）。
時尚協會今天晚間發布聲明表示，第1次活動將於9月24日舉行，凡迪（Fendi）、古馳（Gucci）、亞曼尼（Giorgio Armani）、普拉達（Prada）與范倫鐵諾（Valentino）等知名品牌將與新銳設計師同場較勁。
創立環境時代公司的莉維亞弗斯（Livia Firth）表示，義大利的設計傳統使其在推動更環保時尚的行動上，具有獨特的領導地位。環境時代公司發現，各界名流逐漸以回收再用的或典型長禮服來取代傳統紅毯服裝。
與演員柯林弗斯（Colin Firth）結為連理的莉維亞弗斯說：「這是我們的供應鏈現在必須發展的部分，奠基於環保價值及社會正義之上，這是讓義大利在全球時尚舞台上成為具有附加價值的設計者與製造商的唯一方式。」
義大利經濟發展部長卡連達（Carlo Calenda）說，這也是讓義大利成衣相關產業在盜版猖獗及廉價成衣的大量商品市場中，能屹立不搖的方法。
目前表態支持「綠毯」時尚的名人包括「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）女星蘇菲透娜（Sophie Turner）、超模莉莉科爾（Lily Cole）、英國女星兼活躍人士艾瑪華森（Emma Watson），以及愛爾蘭演員邁可法斯賓德（Michael Fassbender）。（譯者：中央社廖禹揚）1060223
(中央社)
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