陸海協會常務副會長鄭立中被免去全國政協職務

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海協會常務副會長鄭立中曾多次來台進行海基、海協兩會商談，並深入中南部縣市了解台灣地方民情。圖為2015年鄭立中來台參加兩岸經濟合作委員會例會。（圖／中新社）

據中央電視台《新聞聯播》報導，大陸海協會常務副會長鄭立中在全國政協的兩項職務已遭免除，同時撤銷政協委員資格。報導沒有說明撤銷的原因。

陸媒《財新網》引述中央電視台的報導說，大陸全國政協主席俞正聲主持召開政協第十二屆全國委員會第54次主席會議並講話，會議審議通過了《關於免去鄭立中政協第十二屆全國委員會常務委員和港澳台僑委員會副主任職務，撤銷其委員資格的決定》（草案），提請第19次常委會議審議。

報導沒有說明鄭立中遭撤銷全國政協職務及政協委員資格的原因。

鄭立中是1951年出生，今年65歲。福建省霞浦縣人，長期在福建工作，曾於吉林大學就讀在職研究生，獲得經濟學碩士學位，歷任漳州市、廈門市委書記及國務院台灣事務辦公室副主任，現任海峽兩岸關係協會常務副會長、中共第16屆、17屆中央候補委員及北京清華大學台灣研究院院長。

鄭立中是大陸國台辦及海協會中少數熟悉閩南語的高階官員，擔任海協會副會長期間多次來台參訪，並深入台灣中南部縣市，在中共對台系統中算是對南台灣情況相當了解的官員。

(中時電子報)