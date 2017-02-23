澎湖縣全國首創五大司法機關文物聯合檔案展將於2月26日閉展

澎湖地方法院檢察署、澎湖地方法院、法務部調查局澎湖縣調查站、澎湖縣政府警察局、法務部矯正署澎湖監獄共同主辦之「平湖上的天秤－106年澎湖地區司法文物聯合檔案展」，於2月15日在中興畫廊開展。本次檔案展將於2月26日(日)結束(周六、日繼續展出)，敬請鄉親及學子們把握最後時間到場參觀。

這次檔案展展示各機關歷史沿革、建築老照片、重要歷史紀錄及相關業務執掌，許多珍貴的檔卷及實體文物都是第一次展示，內容相當豐富，且五單位聯展係全國首創，吸引許多鄉親到場參觀，獲得廣大迴響。

澎湖地檢署也結合本檔案展辦理106年「司法與我」徵文比賽，共分國小組、國中組、高中職及大專以上組，凡親自送交報名表及稿件到地檢署者即可獲得精美宣導品一份，評選後各組錄取前三名，並視報名人數增加錄取優勝獎項。收件日期自即日起至3月6日（星期一）止，請學子們踴躍參賽。相關訊息請見澎湖地檢署網站最新消息或洽承辦人書記官長魏慧美，聯絡電話：06-9216839。

(中時)