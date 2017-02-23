鄭立中遭撤陸政協委員資格 原因不明
中國大陸央視今天報導，大陸海協會常務副會長鄭立中已被免去全國政協常委和港澳台僑委員會副主任職務，委員資格也遭撤銷。報導未說明他被撤職的原因。
若鄭立中遭撤職是因被中共調查，將成為繼中國大陸國務院台灣事務辦公室前副主任龔清概後，大陸涉台系統另一名落馬的高層。
中國大陸中央電視台新聞聯播報導，中國人民政治協商會議全國委員會主席俞正聲下午主持召開第12屆全國政協第54次主席會議，會議審議通過「關於免去鄭立中政協第12屆全國委員會常務委員和港澳台僑委員會副主任職務，撤銷其委員資格的決定」（草案）。
這項草案將提請2月下旬召開的中國大陸第12屆全國政協第19次常委會議審議。
鄭立中曾任中國大陸國台辦副主任，現任大陸海峽兩岸關係協會常務副會長，是國台辦及海協會中少數熟悉閩南語的高階官員，曾多次訪台。1060223
(中央社)
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